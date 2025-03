Hamburg (ots) -- Presseeinlandung zum Start der regelmäßigen Flüge am 24. März von der Asklepios Blomenburg Privatklinik in Selent zur Asklepios Klinik Bad Oldesloe- Kooperationspartner des Asklepios Labordienstleisters MEDILYS ist das Start-up Jedsy aus der SchweizDie Asklepios Kliniken setzen neue Maßstäbe im Bereich der medizinischen Labortransporte. Nach kürzlich erfolgter Genehmigung durch das Luftfahrt-Bundesamt und einer Reihe von Testflügen gehen am 24. März 2025 erstmals in Deutschland Drohnenflüge zwischen Kliniken in den Regelbetrieb: von der auf Psychiatrie ausgerichteten Asklepios Privatklinik Blomenburg in Selent zur Asklepios Klinik Bad Oldesloe (ca. 60 km Luftlinie je Strecke). Die Asklepios Klinik Bad Oldesloe verfügt über ein hochmodernes Labor (https://www.asklepios.com/presse/presse-mitteilungen/konzernmeldungen/202112/2021-12-13-Weltpremiere-Asklepios-und-Siemens-Healthineers-installieren-erstes-autonomes-Roboterlabor-fuer-Kliniken~ref=eb4b30af-4bd6-4365-9b67-31baebfb4962~). Kooperationspartner der Asklepios Laborgesellschaft MEDILYS (https://www.medilys.de/) ist Jedsy (https://jedsy.com/?srsltid=AfmBOorDkJvhXfEyb92lIOz7azL_otcJc7XWaHMY6JjVOGAsHmK4rHBk), ein in der Schweiz beheimatetes, international erfolgreich agierendes Start-up.Wir laden Sie herzlich ein, am Montag, 24. März 2025 ab 11 Uhr die Deutschland-Premiere des Regelbetriebs der Drohnenflüge vor Ort auf dem Gelände der Asklepios Klinik Bad Oldesloe mitzuerleben. Ein kleiner Imbiss steht im Konferenzraum bereit.Adresse:Asklepios Klinik Bad OldesloeSchützenstraße 5523843 Bad OldesloeIhre Gesprächspartner vor Ort sind:- Joachim Gemmel (Asklepios CEO)- Daniel Amrein (Geschäftsführer, Asklepios Kliniken Hamburg GmbH)- Jörgen Wißler (Geschäftsführer, Asklepios Klinik Bad Oldesloe)- Patrick Hauser (Geschäftsführer, MEDILY Laborgesellschaft mbH)- Christian Bredemeier (Jedsy CEO)- Dr. Kirstin Bernhardt (Chefärztin, Blomenburg Privatklinik)Pressekontakt:Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.asklepios.com/konzern/gesundheitsmagazinwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5994861