Die Hochtief-Aktie befindet sich seit Ende 2022 in einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Auch in diesem Jahr gehört das Papier mit Kurszuwächsen von bis dato über +40% zu den besten Performern im MDAX. Diese Entwicklung mündete zuletzt in einem neuen Rekordhoch. Wo liegen die Kurstreiber und was können Anleger in Zukunft noch erwarten? Infrastrukturaktien im Höhenflug Abgesehen von Rüstungswerten entwickelt sich hierzulande derzeit wohl kaum etwas so ...

