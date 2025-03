Die Bilfinger-Aktie befindet sich seit Jahresanfang in einem Aufwärtstrend, dieser verstärkte sich zuletzt extrem. Am Donnerstag startet sie mit einem geringen Verlust und steht aktuell bei 72,20 €. Kann das so weitergehen? Sondervermögen als Triebfeder Wie viele Aktien von Infrastruktur-Unternehmen wird auch das Mannheimer Wartungsunternehmen von dem Sondervermögen profitieren. Allerdings erst mittel- und langfristig, kurzfristig sind die wirtschaftlichen ...

