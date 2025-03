TeamViewer, weltweit führend in Remote Connectivity und der Digitalisierung von Arbeitsprozessen, hat in seinem Geschäftsbericht 2024 wichtige strategische Neuerungen vorgestellt. Im Fokus steht die Ernennung von Jeff Kinder als neues Mitglied des Aufsichtsrats - er tritt die Nachfolge von Dr. Jörg Rockenhäuser an, der sein Mandat nach einem erfolgreichen Jahrzehnt niedergelegt hat. Gleichzeitig verlängert TeamViewer seine Partnerschaft mit dem Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team um weitere fünf Jahre bis 2030 - ein entscheidender Schritt zur Steigerung des Markenwerts und zur Schaffung neuer Vertriebskanäle. ...

