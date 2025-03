USD/CAD steigt auf fast 1,4370, da der US-Dollar nach der geldpolitischen Entscheidung der Fed an Stärke gewinnt - Die Fed beließ die Zinssätze unverändert und hielt an ihrer Prognose von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr fest - Analysten von BofA erwarten, dass die BoC die Zinssätze nächsten Monat erneut um 25 Basispunkte senken wird - Das USD/CAD-Paar ...

