Unterföhring (ots) -- Exklusiv-Interview mit Nationalspieler Jonathan Tah über Rassismus im Sport und seine Rolle als Role Model: "Es sollte ein Thema sein, über das sich viel drüber ausgetauscht wird und der Fokus darauf gelenkt wird."- Experten und Verantwortliche aus Sport und Politik kommen zu Wort, u.a. Basketball-Weltmeister Dennis Schröder- Moderatorin Amina Ndao führt durch den Thementag- Dokumentationen, Serien und Filme zum Thema jederzeit auf Abruf verfügbar auf Sky und WOWUnterföhring, 20. März 2025 - Am 21. März, dem Internationalen Tag gegen Rassismus, setzt Sky Deutschland ein kraftvolles Zeichen für Vielfalt, Zusammenhalt und ein respektvolles Miteinander. Sky Sport News richtet an diesem Tag den Fokus auf das wichtige Thema und beleuchtet gemeinsam mit zahlreichen Gästen die Herausforderungen und den Umgang mit Rassismus im Sport sowie die Maßnahmen dagegen.Moderatorin Amina Ndao führt durch die Schwerpunktsendungen, die jene integrative Funktion des Sports in den Blickpunkt rücken. Welche Rolle spielt der Sport und wo stößt er womöglich an seine Grenzen?12:30 Uhr: "Nein zu Rassismus - durch Vielfalt im Sport vereint"Studiogast Rachel Etse, Präsidiumsmitglied der Initiative ROOTS, spricht darüber, wie die Debatte über Rassismus im Sport verstärkt werden kann, welche Potenziale der Sport im Kampf gegen Rassismus bietet und welche Bedeutung die Sichtbarkeit in Form von Role Models im Sport hat.13:45 Uhr: Jonathan Tah exklusiv - Role Model im Kampf gegen RassismusIm Exklusiv-Interview mit Sky Sport spricht der deutsche Nationalspieler über seine Erfahrungen und seinen persönlichen Umgang mit Rassismus, die Bedeutung einer öffentlichen Debatte über Rassismus im Sport sowie sich und die Nationalmannschaft als Role Model im Kampf gegen Rassismus.Jonathan Tah über Rassismus im Sport: "Es sollte ein Thema sein, über das sich viel drüber ausgetauscht wird und der Fokus darauf gelenkt wird. Aber nicht immer dieses 'ich trau mich gar nicht zu fragen und ich trau mich gar nicht'. Genau das Gegenteil muss passieren. Und ich glaube schon, dass das Thema allgemein mehr angesprochen wird. "14:30 Uhr: "Eintracht oder Zwietracht? Der Sport als Spiegel der Gesellschaft"Sport fördert Integration, bekämpft Rassismus und trägt zum gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Offenheit und Vielfalt bei. Gleichzeitig wird die Migrationsdebatte immer präsenter, begleitet von einem zunehmenden Rechtsruck. Im Studio diskutieren Rachid Azzouzi und Dr. Özgür Özvatan über diese Themen.16:30 Uhr: "Gemeinsam Eins - der Sport als Brückenbauer"Zu Gast im Studio ist Autor und Podcaster Burak Yilmaz. Alon Meyer - Präsident des jüdischen Sportverbandes Makkabi Deutschland - ist live zugeschaltet. Sie diskutieren mit Moderatorin Amina Ndao über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus im Sport sowie über den Sport als Brückenbauer, um religiöse, ethnische und interkulturelle Barrieren zu überwinden.Experten und Verantwortliche bei Sky Sport News und skysport.deGemeinsam mit zahlreichen Experten und aktiven Sportlern thematisiert Sky Sport News, was der Sport aktiv zur Bekämpfung von Rassismus beitragen kann. Neben Otto Addo, dem Gründer von ROOTS und DFB-Präsident Bernd Neuendorf teilt auch Dennis Schröder, Profi-Basketballer der Detroit Pistons und Weltmeister 2023, seine eigenen Erfahrungen.Der Thementag bei Sky und WOW auch über den Sport hinausDokumentationen, Serien und Filme zum Thema sind auf Sky und WOW jederzeit auf Abruf verfügbar, wie z.B. die hochaktuelle Dokumentation 'Der Schatten des Kommandanten', die sich mit den Gräueltaten Rudolf Höß' im Vernichtungslager Auschwitz auseinandersetzt, oder die Sky Original-Serie "Unwanted" von Regisseur Oliver Hirschbiegel, die die weltweite Flüchtlingskrise behandelt.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5994944