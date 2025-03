Lugano/San Francisco (Kalifornien) (ots) -Taulia, ein führender Anbieter von Lösungen für das Working Capital Management und Teil der SAP-Gruppe, und die Cornér Group haben heute eine Partnerschaft angekündigt. Ziel ist die Herausgabe von Cornércard Taulia Visa Virtual Cards an B2B-Kunden der Cornér Group in der Schweiz und Liechtenstein - direkt innerhalb des SAP-Ökosystems.Als einer der führenden Herausgeber von Zahlungskarten in der Schweiz bietet die Cornér Group ihrer Kundschaft erweiterte Visibilität, optimierte Abläufe und eine bessere Kontrolle über ihre Ausgaben - und das alles nahtlos integriert in ihr SAP ERP-System sowie damit verbundene Geschäftsanwendungen. Kundinnen und Kunden geniessen den Vorteil von erhöhter Sicherheit, einem verbessertem Ausgabenmanagement und einer effizienteren Nutzung des Working Capitals, während Lieferantinnen und Lieferanten von zuverlässigen Zahlungen und einem gestärkten Cashflow profitieren.Danielle Weinblatt, Chief Product Officer von Taulia, erklärt: "Bei Taulia setzen wir uns dafür ein, Unternehmen mit innovativen Lösungen zu unterstützen, die Effizienz und finanzielle Flexibilität fördern. Unsere Partnerschaft mit Cornér Group ist ein bedeutender Schritt in Richtung Erweiterung des Zugangs zu virtuellen Karten und ermöglicht es, Unternehmen in der Schweiz, Liechtenstein und anderen europäischen Ländern, das Ausgabenmanagement zu optimieren und die Liquidität zu verbessern. Durch die Kombination unserer Expertise im Bereich Working Capital mit dem starken Finanzdienstleistungsnetzwerk der Cornér Group schaffen wir ein nahtloses und sicheres Zahlungserlebnis, das sowohl Kundinnen und Kunden als auch Lieferunternehmen zugutekommt."Umfassende Finanzlösung"Wir freuen uns, mit einem erfahrenen und erfolgreichen Partner wie Taulia zusammenzuarbeiten. Die Taulia Virtual-Cards-Lösung setzt definitiv neue Massstäbe im Geschäftsalltag der modernen Wirtschaft. Für die B2B-Kundschaft sind diese Karten nicht nur praktisch, sondern bieten auch einen echten Mehrwert auf mehreren Ebenen. Einerseits können die Zahlungskarten individuell und in Echtzeit angefragt und sofort genutzt werden. Andererseits optimieren sie die administrativen Prozesse innerhalb von Unternehmen und bieten insbesondere im Beschaffungs- und Lieferkettenmanagement eine verbesserte Transparenz und Kontrolle", bestätigt Alessandro Seralvo, Executive Vice President der Cornér Bank.Lucy Demery, SVP, Head of Visa Commercial Solutions, Visa Europe, ergänzt: "Im vergangenen Jahr haben wir die Zusammenarbeit zwischen Visa und Taulia angekündigt, um Zahlungen im gesamten Ökosystem zu transformieren. Es ist grossartig zu sehen, wie dieses Engagement nun Realität wird. Integrierte Finanzdienstleistungen und virtuelle Karten sind zentrale Bausteine für eine erstklassige Zahlungsautomatisierung, die ein nahtloseres und effizienteres Erlebnis schafft. Ich freue mich darauf, die positiven Ergebnisse dieser Initiative zu sehen."Der Start der Partnerschaft von Cornércard und Taulia für die Herausgabe von Visa Virtual Cards ist für die zweite Jahreshälfte 2025 geplant.Pressekontakt:Daniela Gampp // Tel: +41 91 800 56 09 // daniela.gampp@corner.chOriginal-Content von: Cornér Banca SA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100019252/100929777