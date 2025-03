Mannheim (ots) -Die PAUL Tech AG hat Thomas Körfer als Vorstand Technologie und Patrick Weiden als Vorstand Finanzen berufen. Damit erweitert sich das bestehende Vorstandsteam um Sascha Müller (Vorstandsvorsitzender) sowie Oliver Schwager (Vorstand Operations) und Thomas Eusterholz (bisher Vorstand Technologie, künftig Digitales). PAUL Tech stellt sich mit diesem Schritt auf eine deutliche Wachstumsphase im Zuge der Produkterweiterung mit PAUL Net Zero ein, die das Unternehmen in eine neue Rolle als Wärmeanbieter führt.Das bisherige Vorstandsressort Technologie wird angesichts der wachsenden Herausforderungen auf zwei Ressorts aufgeteilt: Die Themen Hardwareentwicklung und IT-Administration verbleiben in der Verantwortung von Thomas Eusterholz. Thomas Körfer wird die Bereiche Think Tank, Data Science & AI, UX, IoT- und Framework Development sowie DevOps verantworten. Er bringt über 15 Jahre Erfahrung bei digitalen Transformationen und datengetriebenen IT-Lösungen mit, zuletzt als Managing Director bei BCG Platinion.Thomas Körfer: "Die Wärmewende braucht Technologie als Beschleuniger. Mit unserer innovativen AI zur Steuerung unserer Wärmepumpe und Wärmeverteilung im Gebäude werden wir ein neues Kapitel der intelligenten und nachhaltigen Wärmeversorgung aufschlagen. Ich freue mich darauf, diese Entwicklung mit meinem Team voranzutreiben." Angesichts der ambitionierten Wachstumsziele des Unternehmens wird der Bereich Finance zu einem neuen Vorstandsressort erweitert und mit Patrick Weiden als Vorstand Finanzen (CFO) besetzt.Patrick Weiden bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Investment Banking, Finanzierung, Investor Relations und M&A mit. Zuletzt war er Mitglied des Vorstands eines SDAX-Unternehmens.Patrick Weiden: "Ich freue mich, PAUL Tech in dieser spannenden Transformations- und Wachstumsphase begleiten zu dürfen. Die Skalierbarkeit unseres Geschäftsmodells in Verbindung mit den stabilen Cash Flows aus der Wärmelieferung bietet eine spannende Story für Eigen- und Fremdkapitalinvestoren."Vorstandsvorsitzender Sascha Müller: "PAUL Tech steht an einem entscheidenden Punkt seiner Entwicklung vom Energieeffizienzexperten zum Wärmeanbieter. Wir führen Wohngebäude in eine klimaneutrale Zukunft und machen sie damit attraktiv für Investoren. Dafür gibt es rege Nachfrage und die Organisation stellt sich für diesen Wachstumsschub neu auf. Thomas Körfer und Patrick Weiden bringen genau die Expertise mit, die PAUL Tech in dieser Transformationsphase braucht. Ich freue mich, dass wir zwei so erfahrene und innovative Gestalter für diese Herausforderungen gewinnen konnten."Pressekontakt:Klaus SchmidtkePressesprecher+49 151 46680605klaus.schmidtke@paul.techOriginal-Content von: PAUL Tech AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157425/5994955