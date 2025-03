München - Angesichts der aktuellen Verhandlungstaktik der USA gegenüber Russland spricht der Militärexperte Carlo Masala von einem Übertritt des US-Präsidenten ins russische Lager."Trump hat die Seiten gewechselt", sagte der Professor für Internationale Politik an der Hochschule der Bundeswehr München der "Rheinischen Post". Der US-Präsident wolle gute Beziehungen zu Russland, darum habe Trump die russischen Narrative übernommen. Für ihn sei die Ukraine ein Störfaktor. "Der US-Präsident spielt derzeit nicht mehr im Lager der liberalen Demokratien, die die Ukraine unterstützen wollen", so Masala.Angesichts der aktuellen Schwächen der deutschen Bundeswehr fordert Masala die schrittweise Einführung der allgemeinen Wehrpflicht auch für Frauen. "Die kommende Regierungskoalition wird mit einer Kontingentwehrpflicht beginnen müssen", sagte er. Man werde entsprechend der aktuellen Kapazitäten der Bundeswehr eine Zahl definieren, die zunächst als Kontingent die Truppen verstärken solle, etwa 25.000 bis 30.000 Menschen. Parallel müsse man neue Strukturen aufbauen. "In ein paar Jahren kann man dann zu einer allgemeinen Wehrpflicht kommen, die dann aber auch für Frauen gelten sollte", sagte Masala.