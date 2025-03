Nach ihrem kometenhaften Anstieg um +60% binnen eines Monats bricht die SMA Solar-Aktie am Donnerstag um mehr als -7% auf unter 22 € ein. Was steckt dahinter? Ist es jetzt mit der Herrlichkeit schon wieder vorbei? Anleger streichen Gewinne ein In den vergangenen Wochen haben die großen Hoffnungen der Börsianer, dass mit dem in Berlin beschlossenen Sondervermögen des Bundes die Konjunktur in der größten Volkswirtschaft der Eurozone kräftig anzieht, ...

