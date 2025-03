SMA bietet nach der Markteinführung in Australien seinen neuen Batterie-Wechselrichter Sonny Central Storage UP-S auch in Europa an. Er wirbt mit hoher Umwandlungseffizienz. Die SMA Technologie AG ergänzt das Angebot an Batterie-Wechselrichtern. Wie das Unternehmen aus Niestetal mitteilte, handelt es sich um den neuen Batterie-Wechselrichter Sunny Central Storage UP-S. Nach der Markteinführung in Australien sei der neueste SMA Batterie-Wechselrichter nun auch in Europa und den USA erhältlich.Die ...

