Die deutsche Chemie-Industrie leidet unter schwacher Nachfrage - das Jahr 2024 war nach Einschätzung des VCI ein "weiteres Jahr zum Vergessen. " Die Nachfrage nach Chemie "made in Germany" sei speziell am Heimatmarkt Europa schwach geblieben, so der der Branchenverband. Lanxess bekam dies zu spüren. Unterm Strich stand 2024 ein Verlust in Höhe von 177 Millionen Euro. Der Umsatz der Kölner sank wegen niedrigerer Verkaufspreise um fünf Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Indes legte das operative Ergebnis ...

