An einem eher schwachen Handelstag sticht die Aktie des Impfstoffspezialisten Valneva positiv hervor. Das Unternehmen hat heute seine Geschäftszahlen für 2024 sowie einen Ausblick für 2025 veröffentlicht. Beides kam am Markt gut an. Die Aktie kann bis zum Mittag deutlich zulegen und damit ein Ende der jüngsten Konsolidierung einläuten.Der Gesamtumsatz konnte 2024 um zehn Prozent gesteigert werden auf 169,6 Millionen Euro. Der Nettoverlust verringerte sich gegenüber 2023, als ein Minus von 101,4 ...

