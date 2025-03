Kurz nachdem der BYD Atto 2 in Deutschland offiziell in den Handel gekommen ist, hat der chinesische Hersteller auch den Online-Konfigurator freigeschaltet. Zudem zeichnet sich ab, dass ein aus China bekannter E-Kleinwagen von BYD auch nach Europa kommen dürfte - aber unter anderem Namen. Zunächst zum Atto 2: Von dessen Deutschland-Premiere in Dreieich bei Frankfurt hatten wir in der vergangenen Woche bereits berichtet - und vom angekündigten Marktstart ...

