Der Blick auf den Kurs der Lanxess-Aktie dürfte schmerzen. Denn die Anteilscheine des Kölner Spezialchemiekonzerns verbilligen sich im heutigen Handel um satte sieben Prozent. Dies liegt weniger an den endgültigen Zahlen für das abgelaufene Jahr, sondern eher an der sehr zurückhaltenden Prognose für das laufende Geschäftsjahr. So rechnet der Lanxess-Vorstand für 2025 lediglich mit einem operativen Gewinn von 600 bis 650 Millionen Euro. Dies würde im schlechtesten Fall kein Wachstum bedeuten, im ...

