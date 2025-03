Plug Power ist finanziell angeschlagen und steckt in den roten Zahlen fest. Um die Kosten in den Griff zu bekommen, hat der Wasserstoff-Konzern am Mittwoch eine neue Kapitalerhöhung bekanntgegeben. Der Aktienkurs ist weiterhin ein Trauerspiel.Plug Power hat eine öffentliche Aktienemission im Umfang von etwa 280 Millionen Dollar angekündigt. Das Angebot umfasst 46,5 Millionn Stammaktien sowie vorfinanzierte Optionsscheine, die den Erwerb von 138,9 Millionn Stammaktien ermöglichen. Insgesamt werden ...

