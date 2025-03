EQS-News: Global Uranium Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges

Global Uranium und Forum Energy Metals geben den Beginn der Bohrungen und der geophysikalischen Bodenuntersuchungen beim Northwest Athabasca-Projekt (Saskatchewan) bekannt



20.03.2025 / 13:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Im Bereich 'Zone 2A' wurde mit Diamantbohrungen begonnen, während SJ Geophysics die EM- und Widerstands-Untersuchungen im Spring Bay-Gebiet beim Northwest Athabasca-Projekt im Athabasca-Becken (Saskatchewan) eingeleitet hat 20. März 2025 Calgary, Alberta - Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das "Unternehmen" bzw. "Global") und Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) ("Forum") freuen sich mitzuteilen, dass sie sowohl mit dem Diamantbohrprogramm als auch mit den geophysikalischen Bodenuntersuchungen beim Northwest Athabasca (NWA)-Projekt, das am Nordwestufer von Lake Athabasca in Saskatchewan (Kanada) durchgeführt wird, begonnen haben (Abbildung 1). Die Bohrungen werden sich auf die Zone 2A- und Andy-Zielgebiete konzentrieren. SJ Geophysics wird Untersuchungen des Bodens gemäß der Time Domain Elektromagnetischen Methode (TDEM) sowie Untersuchungen des Gleichstromwiderstands und der induzierten Polarität (DCIP) im Spring Bay-Zielgebiet vornehmen (Abbildung 2). Die Errichtung des Camps begann Mitte Februar und ist nun abgeschlossen. Die Zusammenarbeit mit den örtlichen Gemeinden und den First Nations wird weiterhin ein wichtiger Schwerpunkt des Projekts sein. Forum Energy Metals ist der Betreiber des Northwest Athabasca-Projekts. "Die Integration der historischen geophysikalischen Datensätze und der früheren Bohrergebnisse verschafft uns einen Vorteil bei der Identifizierung von Gebieten mit hohem Potenzial", erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Wir freuen uns, dass das Know-how und die Erfahrung des Explorationsteams von Forum bei den diskordanzgebundenen Uranlagerstätten in Saskatchewan in die verfeinerte Strategie zur Zielauswahl beim NWA-Projekt einfließen wird und uns dadurch ermöglicht wird, das vollständige Potenzial des Standorts zu erschließen." Rick Mazur, CEO von Forum Energy Metals, kommentierte: "Ich bin besonders stolz auf das Logistikteam von Forum, die Denesuline-Auftragnehmer in Athabasca und alle Auftragnehmer, die im vergangenen Monat unermüdlich daran gearbeitet haben, das Camp zu errichten sowie die Bohrausrüstung und Versorgungsgüter zum Standort zu transportieren, seitdem die Eisstraße nach Uranium City gebaut wurde. Das geologische Team von Forum kann jetzt das außergewöhnliche Potenzial des Projekts testen." Errichtung des Camps, geophysikalische Bodenuntersuchungen und Diamantbohrungen Die Errichtung des Camps ist abgeschlossen, so dass das Explorationsprogramm nun eingeleitet werden kann. Die Vorräte und Versorgungsgüter wurden hauptsächlich durch Starrflügler mit Skikufen zum Standort transportiert. Eine vorübergehende Eisstraße von Uranium City wurde eingerichtet, so dass zusätzlicher Treibstoff sowie der Diamantbohrer und die Ausrüstung zum Standort gebracht werden konnten. Das Bohrprogramm wurde am 19. März durch Team Drilling als Bohrnehmer von Forum aufgenommen. Ziel des Diamantbohrprogramms ist es, die Andy- und Zone 2A-Trends zu testen sowie - sofern Zeit und Wetter dies erlauben - zusätzliche Zielgebiete mit hoher Priorität bei Gomer und Spring Bay zu testen (Abbildung 2). SJ Geophysics hat am 2. März mit den geophysikalischen Bodenuntersuchungen beim Spring Bay-Zielgebiet, die ungefähr 3-4 Wochen dauern werden, begonnen. Das Northwest Athabasca-Projekt Das Northwest Athabasca-Projekt liegt am nordwestlichen Ufer des Lake Athabasca am Rande des Athabasca-Beckens, 1.000 km nordnordwestlich von Saskatoon. Der westliche Rand der Liegenschaft befindet sich an der Grenze zwischen den Provinzen Alberta und Saskatchewan, wobei die nächste Gemeinde Uranium City ist, die 75 km westlich des Projekts liegt. Die Liegenschaft besteht aus 11 kontinuierlichen Mineralclaims mit einer Fläche von 13.876 ha. Global Uranium besitzt eine Option, eine Beteiligung von 51% des Anteils von Forum am NWA-Projekt durch eine Einlage von 9 Mio. $ über vier Jahre zu erwerben (siehe Pressemitteilung vom 30. Mai 2024). Qualitätssicherung und -kontrolle Eine Darlegung der Qualitätssicherungs-/-kontrollverfahren sowie der Prozesse und Verfahren zur Datenüberprüfung beim NWA-Projekt finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel "NI 43-101 on the Northwest Athabasca Project Northern Saskatchewan Centered at: Latitude 59°24'00" N, Longitude 109°54'00" W", vom 27. Juni 2024, der unter dem Unternehmensprofil von Global Uranium bei www.sedarplus.ca verfügbar ist. Qualifizierte Person Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., Vice President of Exploration von Global Uranium und eine qualifizierte Person (gemäß der Definition dieses Begriffs in National Instrument 43-101), hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. ÜBER GLOBAL URANIUM CORP. Global Uranium Corp. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Exploration und Erschließung von Uranvorkommen mit Schwerpunkt in Nordamerika. Das Unternehmen besitzt zur Zeit folgende zentrale Uranprojekte: die Wing Lake-Liegenschaft im Gebiet Mudjatik im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan; das Northwest Athabasca Joint Venture mit Forum Energy Metals Corp. und NexGen Energy Ltd. in der Region Northwest Athabasca in Saskatchewan sowie die Projekte Great Divide Basin District, Gas Hills District und Copper Mountain District in Wyoming, USA. Über Forum Energy Metals Forum Energy Metals Corp. (TSX.V: FMC; OTCQB: FDCFF) konzentriert sich auf die Entdeckung von hochwertigen diskordanzgebundenen Uranlagerstätten im Athabasca-Becken (Saskatchewan) und im Thelon-Becken (Nunavut). Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.forumenergymetals.com . Abbildung 1 Lage des Northwest Athabasca-Projekts am Lake Athabasca im Nordwesten von Saskatchewan.

Die nächstgelegenen Gemeinden sind Uranium City, Fond du Lac und Fort Chipewyan. Der westliche Rand der Liegenschaft befindet sich an der Grenze zwischen den Provinzen Alberta und Saskatchewan. Abbildung 2 Die Haupturanvorkommen und Bohrziele beim Northwest Athabasca-Projekt.

Die Residualschwere und die EM-Leiter sind als Hintergrund zu sehen. FÜR DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG



Ungad Chadda

CEO



587-330-0045

info@globaluranium.com HINWEISE BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie "könnte", "beabsichtigt", "erwartet", "glaubt", "wird", "prognostiziert", "geschätzt" und vergleichbare Ausdrücke sowie Aussagen zu Angelegenheiten, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, soll zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und beruht auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens über das Ergebnis oder den Zeitpunkt solcher künftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die Emission einschließlich der gesamten erwarteten Erlöse, die erwartete Verwendung der Erlöse und den Abschluss (einschließlich des vorgeschlagenen Stichtags) der Emission beziehen. Üblicherweise werden verschiedene Annahmen oder Faktoren beim Ziehen von Schlussfolgerungen oder bei der Abgabe von Prognosen in zukunftsgerichteten Informationen gemacht, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen die Emission innerhalb des erwarteten Zeitrahmens abschließen wird, den erwarteten Betrag der Bruttoerlöse aus der Emission erzielen wird und die Erlöse der Emission in der vorgesehenen Weise verwenden wird. Diese Annahmen und Faktoren basieren auf den derzeit verfügbaren Informationen des Unternehmens. Obwohl solche Aussagen auf angemessenen Annahmen der Unternehmensleitung beruhen, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Schlussfolgerungen oder Prognosen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen: das Risiko, dass die Emission nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt abgeschlossen wird; das Risiko, dass das Unternehmen weniger als den erwarteten Betrag an Bruttoerlösen aus der Emission erzielt; das Risiko, dass das Unternehmen die Erlöse aus der Emission nicht in der derzeit erwarteten Weise verwendet; Risiken, die mit der Exploration und Erschließung von Minerallagerstätten verbunden sind, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen, Änderungen der Projektparameter oder Verzögerungen bei der Neudefinition von Plänen, die Tatsache, dass die Mineralexploration von Natur aus ungewiss ist und dass die Ergebnisse der Mineralexploration nicht unbedingt auf die tatsächliche Geologie oder Mineralisierung eines Projekts hinweisen; dass die Mineralexploration erfolglos sein oder nicht die vom Unternehmen erwarteten Ergebnisse erzielen könnte; betriebliche Risiken; regulatorische Risiken, einschließlich Risiken in Zusammenhang mit dem Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; Finanzierungs-, Kapitalisierungs- und Liquiditätsrisiken; Risiken in Zusammenhang mit Eigentumstiteln und Umweltfragen; sowie Risiken in Zusammenhang mit dem Nichterhalt aller erforderlichen regulatorischen Genehmigungen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Mitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dass dies durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben wird. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten die Investoren kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Die voranstehenden Ausführungen gelten ausdrücklich für alle in dieser Meldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen. Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.



20.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com