(shareribs.com) Vancouver 20.03.2025 - Nano One hat kürzlich bekannt gegeben, dass das Unternehmen sich für umfangreiche staatliche Fördermittel qualifiziert hat. Nun wurden die Fördergelder ausgezahlt. Nano One gab heute bekannt, dass das Unternehmen 12,75 Millionen kanadische Dollar an Betriebskapital aus verschiedenen staatlichen Förderprogrammen erhalten hat. Die Mittel werden für die LFP Kommerzialisierungsinitiativen ...

