Restrukturierungen sind mehr als juristische und betriebswirtschaftliche Prozesse - sie sind ein kommunikativer Wettstreit zwischen Stakeholdern mit unterschiedlichen Interessen. In diesem Spannungsfeld ist eine klare und vertrauensbildende Kommunikation entscheidend. Unsere Gastautoren Dirk Schmitt und Alexander Schmidt zeigen, worauf es bei einer erfolgreichen Krisenkommunikation in der Restrukturierung ankommt.Ein Gastbeitrag von Dirk Schmitt und Alexander SchmidtRestrukturierungen sind nicht nur betriebswirtschaftliche und rechtliche Herausforderungen, sondern auch ein kommunikativer "Wettbewerb" zwischen Stakeholdern mit teils gegensätzlichen Interessen. In diesem dynamischen Umfeld ist eine konsistente und vertrauensbildende Kommunikation entscheidend: Transparenz, die Reduktion von Unsicherheiten und ein klar definiertes Narrativ, das die strategischen Ziele des Unternehmens unterstützt, sind zentrale Erfolgsfaktoren ür die Krisenkommunikation in der Restrukturierung.Komplexe Stakeholder-Konstellation: Ein PraxisfallEin aktueller Fall aus unserer Beratungspraxis bei Rosenberg Strategic Communications verdeutlicht die Schlüsselrolle einer vorausschauenden Kommunikationsstrategie. Ein börsennotiertes Industrieunternehmen hatte frühzeitig einen Sanierungsplan entwickelt, um seine Wettbewerbsfähigkeit langfristig zu sichern. Doch ein herausforderndes wirtschaftliches Umfeld sowie zusätzliche Belastungen - darunter ein Cyberangriff mit erheblichen Produktions- und Umsatzeinbußen - machten eine weitere strategische Neuausrichtung erforderlich.Da die geplanten Maßnahmen innerhalb der bestehenden Strukturen nicht umsetzbar waren, entschied sich das Unternehmen für eine Restrukturierung im Rahmen des Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetzes ...

