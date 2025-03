Das taiwanesische Marktforschungsunternehmen Energy Trend berichtet, dass der Marktoptimismus in China die Preise für Solarmodule in die Höhe getrieben hat. Gleichzeitig sei die Produktion von Modulen, Zellen und Wafern im März gegenüber dem Vormonat gestiegen. von pv magazine Global Ebenso wie andere Analysten hat nun auch das taiwanesische Marktforschungsunternehmen Energy Trend einen "beständigen Aufwärtstrend" der Preise für Solarmodule in China ausgemacht. In seinem jüngsten Bericht heißt es, dass die Preise für Module mit Topcon-Solarzellen "stark angestiegen" sind und zwischen 0,70 und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...