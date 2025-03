Berlin - Die Innensenatorin von Berlin, Iris Spranger (SPD), will dafür sorgen, dass in Berlin trotz hoher Sicherheitsauflagen für die Veranstalter auch weiterhin noch Großveranstaltungen stattfinden können."Wir haben vor, ein entsprechendes Gesetz zu machen, ein Veranstaltungsgesetz", sagte Spranger am Donnerstag dem Nachrichtensender "Welt". Man werde die Veranstalter nicht alleine lassen, sondern mit diesem Gesetz die Zuständigkeiten und Auflagen klar regeln. Dabei werde die Berliner Feuerwehr und Polizei weiter helfen."Da gibt es natürlich dann auch klare Auflagen: Was muss gemacht werden, damit die Sicherheit derer, die auf diese Veranstaltung gehen, auch hergestellt wird? Wir haben aber auch bisher immer gute Kooperationsvereinbarung mit den Veranstaltern." Dabei gehe es um die klare Definition von Zuständigkeiten. "Wir haben bisher sehr, sehr viele Großveranstaltungen sehr, sehr sicher gemacht. Und dieses Gesetz wird dann noch mal Richtlinien geben, um da klar zu sagen: Was muss ein Veranstalter machen und was müssen wir als Land Berlin machen?" Berlin werde sich als Stadt dabei nicht zurückziehen, versprach Spranger: "Als Innensenatorin stelle ich dann natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen der Polizei und Feuerwehr zur Verfügung, weil das ist natürlich bei Großveranstaltungen gerade auch wichtig."Auch künftig werde es trotz Auflagen die in der Hauptstadt gewohnten Großereignisse geben, so Spranger: "In Berlin wird es weiterhin Veranstaltungen geben. Wir versuchen ja sogar, dass Großveranstaltungen nach Berlin kommen, wie beispielsweise die NFL jetzt. Oder wir haben den Berlin-Marathon. Wir haben im letzten Jahr die Fußball-Europameisterschaft in Berlin gehabt. Also, Berlin kann nicht nur Großveranstaltungen, sondern macht auch Großveranstaltungen natürlich - völlig klar - in Berlin auch möglich."