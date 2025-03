Guillaume Rigeade (Carmignac): Wir verabschieden den Anleihemanager-Blues

Häufig wird auf den Pessimismus der Anleihemärkte verwiesen, deren Renditen in der Regel entgegengesetzt zum Optimismus der Aktienmärkte verlaufen. Die Zeiten waren in der Tat schwierig für die wichtigsten Indizes für Staatsanleihen, die im letzten Quartal unter einem starken Anstieg der langfristigen Zinssätze litten. Aber es ist noch nicht alles verloren! Volatilität und Desynchronisierung zwischen den verschiedenen Anleihemärkten sind eine Chance, die es zu nutzen gilt. Die Anleiheinvestoren könnten bald ihre Meinung ändern.

Eine neue Ära der Anleiheverwaltung

Die Geschichte zeigt, dass die Kurse langfristiger Anleihen steigen sollten, wenn die Zinssenkungen beginnen. Doch trotz des Beginns des Lockerungszyklus auf beiden Seiten des Atlantiks bleiben die Renditen am langen Ende hoch.

Dafür gibt es zwei Gründe. Erstens das US-Wirtschaftswachstum, das durchweg positiv überrascht hat, was zu Fragen über die Entwicklung der langfristigen Zinssätze führt. Zweitens ist die Inflation wieder in aller Munde, angetrieben von steigenden Rohstoffpreisen (vor allem in der Landwirtschaft), einer robusten Lohndynamik, einem anhaltenden Wachstum der Nachfrage nach Dienstleistungen und einem Immobilienmarkt, der schneller wächst als die US-Wirtschaft.

Und in einer geopolitisch zersplitterten Welt, in der verschiedene Länder unterschiedliche politische und wirtschaftliche Interessen verfolgen, könnte die Wahl von Donald Trump als US-Präsident die Faktoren, die zu einer höheren oder unvorhersehbareren Inflation führen verstärken. Diese Inflation könnte durch die Drohung von Zöllen (die den Handel verteuern und somit die Preise erhöhen) und durch ein Wirtschaftswachstum, das durch staatliche Ausgabenprogramme (fiskalische Anreize) angekurbelt wird, angetrieben werden.

Diese wirtschaftliche Ungewissheit hat bereits verheerende Auswirkungen - die 10-jährige Rendite stieg im letzten Quartal um 79 Basispunkte - und könnte zu häufigeren Turbulenzen bei festverzinslichen Anlagen führen. Und der Carry - so oft der Retter der Anleihemanager - hat nicht den üblichen Ausgleich geschaffen.

(...)