Das globale Sportartikel-Unternehmen PUMA kündigt "Go Wild" an, seine bisher größte globale Kampagne. "Go Wild" entwickelt die Markenidentität weiter und zeigt den Läufern auf, wie sie ihr Leben so gestalten, dass sie die Höhepunkte des Laufens erleben. Diese Kampagne unterstreicht und zelebriert die Einzelpersonen und inspiriert alle Amateure und professionelle Athleten gleichermaßen -, damit sie ihre wahre Natur entfalten und ihre Größe entdecken.

Seit nunmehr 75 Jahren unterstützt PUMA unaufhörlich den Sport und die Kultur und fördert als führende Marke den Sport als Weg zu Selbstverwirklichung und Freude. Mit "Go Wild" engagiert sich PUMA für die persönliche Entfaltung im Sport und zeigt auf, dass es für die Sportler um den Mut geht, sie selbst zu sein und ihr wirkliches selbst und ihre Fähigkeiten zu entfalten.

"PUMA war schon immer die Heimat von Athleten, die im Sport Großes erreichten, sich dabei selbst treu blieben und ihren eigenen Weg zum Erfolg gingen ," sagt Arne Freundt, der CEO von PUMA. "Ikonen unter den Persönlichkeiten von gestern und heute, wie Tommie Smith, Usain Bolt, Breanna Stewart oder Neymar, sind großartige Botschafter von PUMA und seiner einzigartigen Identität seiner DNS: Unsere Athleten mit ausgeprägter Persönlichkeit entfalten sich selbst, und sie tun das mit Freude. In unserer zweiten Markenkampagne gehen wir auf dieser Markenreise nach oben einen weiteren Schritt der Stärkung unserer charakteristischen und emotionalen Bindung zu unseren Kunden

Über das reine Bewundern und Verehren der Leistung hinaus möchte PUMA die Menschen inspirieren, damit sie ihre ganze wilde Energie im Sport freisetzen. PUMA erfasst den menschlichen Instinkt, den wir alle beim Sport empfinden, und möchte so seine globale Präsenz ausbauen und die Verbindung zum Publikum vertiefen.

"Diese neue Markenkampagne leitet für PUMA eine neue Vision des Sports und ein neues Kapitel ein, das auf die Erwartungen der jüngeren Generation abgestimmt und in der Geschichte von PUMA verwurzelt ist. In diesen Zeiten der sozialen Medien und der Meme-Kultur möchten wir die professionellen und alle anderen Athleten anregen, in sich selbst hinein zu schauen, ihre eigene Größe zu entdecken und den Mut um Entfalten ihres echten Selbst zu finden, sagt Richard Teyssier, der globale PUMA-Vizepräsident für Marke und Marketing

Die Kampagne des Jahres 2025 startet mit der Veröffentlichung des "Go Wild"-Films, einer Hommage auf das Hochgefühl der Läufer das runner's high -, die Ausschüttung Glücksgefühle erzeugender Chemikalien im Körper beim Laufen. Der Film steht im Geist der positiven diesbezüglichen Publikumsreaktionen und gründet sich auf den festen Glauben, dass Laufen dann am schönsten ist, wenn der laufende Mensch dieses Hochgefühl sucht und findet. So handelt der "Go Wild"-Film nicht von bekannten Sportlern sondern würdigt die "alltäglichen" Läufer und Läuferinnen: Frühaufsteher, Hundebesitzer, frisch gebackene Mütter und Laufgemeinschaften. Alle diese Personen entscheiden sich für etwas, bleiben sich selbst treu und suchen das Hochgefühl des Laufens.

Um der "Go Wild"-Idee weitere Kraft zu verleihen, startet PUMA eine Reihe von Inhalten, die dem Publikum "Go Wild" anhand von Geschichten der PUMA-Markenbotschafter erläutern. Von Tommie Smith im Jahr 1968 bis hin zu Usain Bolt 2008 und Mondo Duplantis 2024 stand die Selbstverwirklichung im Sport bei den PUMA-Botschaftern schon immer im Mittelpunkt. Niemand weiß besser als sie, was "Go Wild" wirklich bedeutet: Sie sind unsere "wilden" Vertreter.

Am 20 März startet die "Go Wild"-Kampagne live. Im verbleibenden Jahr 2025 sowie 2026 setzt sie sich fort und rückt bestimmte Sportarten strategisch in den Blickpunkt darunter Basketball und Fußball und hebt wichtige globale Sportveranstaltungen hervor.

Weitere Informationen über "PUMA Go Wild" finden Sie unter www.puma.com, oder folgen Sie uns in den sozialen Medien unter @PUMA.

PUMA

PUMA ist eine weltweit führende Sportmarke und entwirft, entwickelt, vertreibt und vermarktet Schuhe, Bekleidung und Zubehör. Seit inzwischen 75 Jahren unterstützt PUMA unermüdlich den Sport und die Kultur und entwickelt schnelle Erzeugnisse für die schnellsten Athleten der Welt. PUMA fühlt sich verpflichtet, den Sport und die Selbstentfaltung neu zu bestimmen, und möchte die Athleten und Verbraucher in die Lage versetzen, ihr Bestes zu geben und sich selbst dabei stets treu zu bleiben. Mit Innovation, Echtheit und Freude im Blickpunkt verschiebt PUMA nach wie vor die Leistungsgrenzen und Sportstile. PUMA bietet an der Leistung und am Sport inspirierte Lifestyle-Produkte, unter anderem in den Bereichen Fußball, Laufen und Training, Basketball, Golf und Motorsport. Die Firma arbeitet mit namhaften Designern und Marken zusammen, um die Einflüsse des Sports an die Straßenkultur und die Mode anzunähern. Die PUMA-Gruppe ist Eigentümerin der Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Erzeugnisse in über 120 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20 000 Personen. Sein Hauptsitz liegt im deutschen Herzogenaurach.

