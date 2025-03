Die Tesla-Aktie hat in den letzten Wochen deutlich Federn lassen müssen. Das Papier hat die erzielten Kursgewinne nach dem Wahlsieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl wieder komplett eingebüßt. Nachdem Mizuho und RBC das Kursziel für den Elektroauto-Hersteller zu Wochenbeginn zurücknahmen, kontern die Experten von Cantor Fitzgerald.Cantor-Analyst Andres Sheppard gab am Mittwoch ein Update zu Tesla heraus. Im Vorfeld besuchte Sheppard Tesla Produktionsstätte in Austin. "Der jüngste ...

