In seinem ersten Impulspapier begründet der Beirat des 8. Energieforschungsprogramms für angewandte Energieforschung seine Empfehlung mit "der zentralen Rolle des Energiesystems für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands". Der Beirat für das aktuelle, 8. Energieforschungsprogramms für angewandte Energieforschung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) berät das Ministerium zu aktuellen Themen und Entwicklungen sowie zu den in dem Programm gesetzten Zielen. In einem ersten Impulspapier hat das Gremium Empfehlungen für die deutsche Energieforschungspolitik formuliert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...