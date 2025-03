© Foto: DALL*E

Hoffnung für die Chipwerte: Halbleiteraktien erholten sich am Mittwoch. Ist das der Turnaround?Hoffnung für die Chipwerte: Halbleiteraktien erholten sich am Mittwoch, angeführt von Broadcom, das rund 3,6 Prozent zulegte. Der technologielastige Nasdaq Composite stieg um 1,4 Prozent und schloss bei 17.750,79 Punkten. AMD verbuchte ein Plus von 2,6 Prozent, Marvell Technology gewann 2,2 Prozent, Nvidia kletterte 1,8 Prozent. Auch Qualcomm und Texas Instruments konnten jeweils um 1,2 Prozent zulegen. Chip-Werte weiter unter Druck Ist das bereits der Turnaround? Ausgelöst wurde die Erhohlung durch die FED. Sie bekräftigte, dass sie ihrem Lockerungszyklus der Geldpolitik treu bleiben werde. Die …