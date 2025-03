Munich Re steht laut Medienberichten vor einer milliardenschweren Übernahme im Versicherungssektor. Das Ziel ist ein US-Start-up, das sich auf Lösungen für kleine Unternehmen spezialisiert hat. Mit dem Deal würde der Rückversicherer seine Marktstellung weiter ausbauen. Was bedeutet das für die Aktie?Die Münchener Rück steht laut der Financial Times kurz vor der Übernahme von Next Insurance. Der Wert des Eigenkapitals des Start-up-Unternehmens belaufe sich auf rund 2,5 Milliarden Euro, so mit der ...

