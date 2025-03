DJ PTA-Adhoc: Koenig & Bauer AG: Dr. Stephen Kimmich zum Nachfolger von Dr. Andreas Pleßke als CEO und Dr. Alexander Blum zum neuen CFO ernannt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Würzburg (pta/20.03.2025/16:15) - Würzburg, 20. März 2025 - Der Aufsichtsrat der Koenig & Bauer AG ("Koenig & Bauer", WKN: 719350 / ISIN: DE0007193500) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dass Dr. Stephen Kimmich, Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender zur Hauptversammlung am 4. Juni 2025 auf den bisherigen Vorstandsvorsitzenden, Dr. Andreas Pleßke folgt. Dieser geht planmäßig am 31. Dezember 2025 in den Ruhestand und wird bis dahin als Vorstand Sonderaufgaben im Konzern übernehmen. Die Bestellung von Herrn Dr. Kimmich erfolgt für fünf Jahre.

Zudem hat der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Juli 2025 Dr. Alexander Blum für drei Jahre als neuen Finanzvorstand (CFO) berufen. Er übernimmt die Position des bisherigen CFO, Dr. Stephen Kimmich. Dr. Blum wird bereits am 1. Mai 2025 seine Arbeit bei Koenig & Bauer aufnehmen, damit ein ordentlicher Übergang der künftigen CEO und CFO Rollen stattfinden kann.

Damit wurde die im November 2024 angekündigte Neuaufstellung des Konzerns zügig vorangetrieben, die im Wesentlichen die Reduzierung von bisher drei auf zwei Segmente sowie eine Verkleinerung des Vorstands von bisher fünf auf künftig zwei Vorstände vorgesehen hat.

Aussender: Koenig & Bauer AG Adresse: Friedrich-Koenig-Straße 4, 97080 Würzburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Lena Landenberger Tel.: +49 931 909-4085 E-Mail: lena.landenberger@koenig-bauer.com Website: www.koenig-bauer.com

