Am Donnerstag werden bei den deutschen Rüstungsaktien Gewinne mitgenommen. Rheinmetall, Renk und Co stehen nach der beeindruckenden Rally der vergangenen Wochen und Monate auf den Verliererlisten. Die Verschnaufpause kommt nicht überraschend, doch langfristig stimmen die Aussichten weiter. Es könnte sogar noch mehr Geld in Rüstung fließen.Anfang des Monats hatte die Europäische Kommission Maßnahmen vorgeschlagen, die Verteidigungsausgaben in Höhe von 800 Milliarden Euro nach sich ziehen könnten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...