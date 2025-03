DJ Aktien Schweiz nach SNB-Zinssenkung etwas fester

DOW JONES--Etwas fester hat sich der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag aus dem Handel verabschiedet, nachdem die Schweizerische Nationalbank (SNB) wie weithin erwartet die Zinsen gesenkt hatte. Der Zinsentscheid der US-Notenbank am späten Mittwoch wurde mit Erleichterung aufgenommen. Die Federal Reserve hat ihren Leitzins erwartungsgemäß unverändert belassen. Der Begleitkommentar stützte die am Markt vorherrschende Annahme, dass die Fed im weiteren Jahresverlauf die Zinsen zweimal um insgesamt 50 Basispunkte senken werde.

Der SMI gewann 0,4 Prozent auf 13.097 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich zwölf Kursgewinner und sechs -verlierer gegenüber, unverändert schlossen zwei Aktien. Umgesetzt wurden 25,6 (zuvor: 22,22) Millionen Aktien. Mit an der Spitze des SMI lagen die Schwergewichte Nestle und Novartis, die um je 1,6 Prozent stiegen. Partners Group verteuerten sich um 2,1 Prozent nach einem positiven Kommentar der Analysten von JP Morgan. Diese hatten die Einstufung "Overweight" für die Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 1.547 von 1.540 Franken erhöht.

Enttäuschende Daten zu den Uhrenexporten der Schweiz im Februar lasteten auf den Kursen von Richemont (-2,9%) und Swatch (-4,1%). Unter den Nebenwerten verbilligten sich Swissquote um 4,3 Prozent. Das Unternehmen hatte bei der Vorlage von Geschäftszahlen einen enttäuschenden Ausblick gegeben. Stadler Rail (-3,1%) wurden weiter von den am Vortag veröffentlichten schwachen Geschäftszahlen und dem pessimistischen Ausblick belastet. Überdies hatte JP Morgan die Empfehlung "Underweight" für die Aktie bekräftigt und das Kursziel auf 19 von 20 Franken gesenkt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 12:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.