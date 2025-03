Die TecDAX-Aktie durchlebte am Handelstag starke Schwankungen mit anfänglichen Gewinnen und späteren Verlusten, während Experten weiterhin Wachstumspotenzial prognostizieren.

Die Kontron-Aktie zeigte am Donnerstag einen unbeständigen Verlauf im XETRA-Handel. Während das Papier am Vormittag zunächst mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 25,70 EUR in den Handelstag startete, wendete sich das Blatt im weiteren Tagesverlauf. Am Mittag verzeichnete die Aktie bereits Abschläge von 2,8 Prozent und notierte bei 24,86 EUR. Gegen Nachmittag stabilisierte sich der Kurs etwas bei 25,14 EUR, lag damit aber immer noch 1,7 Prozent unter dem Vortageswert. Der Handelsverlauf war von erheblichen Schwankungen geprägt - im Tageshoch erreichte das Papier 25,80 EUR, während im Tief Kurse von 24,56 EUR verzeichnet wurden. Das Handelsvolumen belief sich auf über 210.000 gehandelte Aktien.

Analysten bleiben trotz Kursschwäche optimistisch

Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch, das am 18. März 2025 bei 26,16 EUR markiert wurde, liegt der aktuelle Kurs etwa 4 Prozent niedriger. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung seit dem 52-Wochen-Tief vom 5. November 2024, als die Aktie bei nur 15,15 EUR notierte - ein Anstieg von rund 40 Prozent. Finanzexperten bleiben für die Zukunft zuversichtlich und setzen das durchschnittliche Kursziel bei 29,60 EUR an, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert. Die geschäftliche Entwicklung des Unternehmens unterstützt diese Einschätzung: In den letzten Quartalszahlen konnte Kontron einen Gewinn je Aktie von 0,39 EUR (Vorjahr: 0,30 EUR) bei einem deutlich gesteigerten Umsatz von 427,74 Millionen EUR verbuchen, was einem Zuwachs von mehr als 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 1,47 EUR je Aktie, während die Dividendenprognose mit 0,674 EUR über dem Vorjahreswert von 0,50 EUR liegt.

