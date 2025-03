© Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx - STRMX

Das Orakel von Omaha legt wieder vor: Die Aktie von Berkshire Hathaway markierte am Donnerstag ein neues Allzeithoch und liegt in diesem Jahr deutlich vor dem S&P 500.Die Class-A-Aktie von Berkshire stieg um 0,6 Prozent auf 794.347 US-Dollar - ein neuer Rekord basierend auf verfügbaren Daten seit dem 8. September 1976, so Dow Jones Market Data. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie mit 795.671 US-Dollar (Plus 0,7 Prozent) ein neues Intraday-Hoch. Bereits achtmal in diesem Jahr hat die Class-A-Aktie mit einem Rekordschlusskurs geschlossen und liegt damit seit Jahresbeginn 17 Prozent im Plus. Auch Class-B-Aktie auf Rekordkurs Die Class-B-Aktie von Berkshire Hathaway legte um 0,9 Prozent auf …