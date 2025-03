EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

ProSiebenSat.1 Media SE stimmt geplanter Vereinbarung mit General Atlantic über Erwerb derer Minderheitsbeteiligungen an NuCom und ParshipMeet Group zusammen mit beabsichtigtem Verkauf von Verivox zu



Vorstand und Aufsichtsrat ebnen den Weg für die Vereinfachung der Konzernstruktur und den Verkauf von Verivox

Unterzeichnung verbindlicher Vereinbarungen beider Transaktionen in Kürze erwartet

ProSiebenSat.1 soll alleiniger Eigentümer der NuCom Group und der ParshipMeet Group durch Erwerb der Minderheitsbeteiligung von General Atlantic an beiden Gesellschaften werden

Unterföhring, 20.03.2025. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE haben heute einer vorgesehenen Vereinbarung mit General Atlantic über den Erwerb der von General Atlantic gehaltenen Minderheitsbeteiligungen an der NuCom Group (ohne flaconi) und der ParshipMeet Group zugestimmt. Diese Zustimmung erfolgte im Zusammenhang mit und vorbehaltlich des beabsichtigten Verkaufs von Verivox, dem heute ebenfalls zugestimmt wurde. Die entsprechenden verbindlichen Vereinbarungen mit General Atlantic bzw. zum Verkauf von Verivox sollen in Kürze unterzeichnet werden.

Im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Verkauf von Verivox hat sich ProSiebenSat.1 heute mit General Atlantic auf den Erwerb von deren gesamten Minderheitsbeteiligungen an der NuCom Group (ohne flaconi) und der ParshipMeet Group geeinigt. Die Gegenleistung für den Erwerb umfasst unter anderem eine Barkomponente in Höhe von 10 Mio Euro, die Übertragung von ca. 5,9 Millionen eigenen Aktien von ProSiebenSat.1 (entspricht ca. 2,5 % des Grundkapitals der Gesellschaft und einem aktuellen Marktwert von ca. 38 Mio Euro) an General Atlantic und eine festgelegte Beteiligung von General Atlantic am Ausstiegserlös in Höhe von 50 Mio Euro, zahlbar bei einem Ausstieg von ProSiebenSat.1 aus der ParshipMeet Group. Außerdem partizipiert General Atlantic ebenso wie ProSiebenSat.1 an möglichen Erlösen aus einer anhängigen Klage der NuCom Group gegen einen Dritten; mögliche Ansprüche aus diesem Rechtsstreit sind bei ProSiebenSat.1 bisher nicht aktiviert.

General Atlantic wird seine Minderheitsbeteiligung von 28,4 Prozent an flaconi künftig direkt - und nicht wie bisher indirekt - über die NuCom Group halten. ProSiebenSat.1 wird weiterhin Vorzugskapital (Preferred Equity) in Höhe von ca. 95 Mio Euro (Stand: Jahresende 2024) an flaconi sowie eine Mehrheitsbeteiligung von 71,6 Prozent halten.

Der Vollzug (Closing) der Transaktion mit General Atlantic steht unter dem Vorbehalt des Vollzugs des Verkaufs von Verivox, der voraussichtlich kurz nach Vertragsunterzeichnung erfolgen wird, und der Bestätigung der zugrunde liegenden Bewertungen durch einen Sachverständigen. In der Folge wird ProSiebenSat.1 die volle Kontrolle und Flexibilität über die strategische Ausrichtung der NuCom Group, von flaconi und der ParshipMeet Group erhalten, einschließlich der Entscheidungen über Veräußerungen hinsichtlich aller Beteiligungen.

