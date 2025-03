Potsdam - Der Ökonom Ottmar Edenhofer hat Union und SPD aufgefordert, bei ihren Koalitionsgesprächen an der Wärme- und Verkehrswende festzuhalten. "Neue Schulden aufzunehmen, ist nur ein Teil der Gleichung", sagte er dem "Spiegel". "Der andere besteht in Strukturreformen."Dazu zählt der Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung "ein klares Bekenntnis" zum geplanten EU-Emissionshandel für Gebäude und Verkehr. Berlin solle den Kritikern aus Polen oder Tschechien entgegenkommen und sich "dafür einsetzen, dass die osteuropäischen Länder mehr Zertifikate versteigern" dürften.Edenhofer kritisierte, dass die Union im Wahlkampf die CO2-Grenzwerte für Neuwagen infrage gestellt hatte. Ein Abschied vom Verbrenner-Aus wäre "ein gefährlicher Rückschritt", der verhindern könne, dass "die europäische Wirtschaft im Zukunftsmarkt E-Mobilität Fuß fasst".Die Wärmewende sollten die Verhandler "nicht aussetzen", sondern "effizienter und sozialer gestalten", so Edenhofer. Er verwies auf das Konzept seines Instituts für ein "Gebäudeklimageld", das die Förderung an Heizungssystem und Sanierungsstand der Immobilie koppelt.Die Energiewende verteidigte er auch aus geopolitischen Gründen. "Je weniger Öl und Gas die deutsche Industrie verbrennt, desto kleiner wird der Hebel von Wladimir Putin." Es sei "verrückt", dass manche wieder die Erdgaspipeline Nord Stream 2 reaktivieren wollten.