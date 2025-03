Elevance Health, ehemals unter dem Namen Anthem bekannt (ISIN US0367521038), verzeichnet in jüngster Zeit mehrere bedeutende Entwicklungen. Das Unternehmen durchläuft verschiedene Vertragsverhandlungen und Netzwerkänderungen, die direkten Einfluss auf die Gesundheitsversorgung seiner Mitglieder haben.

Die Tochtergesellschaft Anthem Blue Cross Blue Shield war in Vertragsverhandlungen verwickelt, die den Zugang zur Gesundheitsversorgung für ihre Mitglieder beeinflussen. Ein bemerkenswerter Fall betraf das Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) in New York. Der bisherige Vertrag zwischen Anthem und MSK lief am 1. Januar 2025 aus. Ohne eine neue Vereinbarung hätten etwa 22.000 aktive Patienten möglicherweise außerhalb des Netzwerks höhere Kosten tragen müssen oder sogar den Zugang zu ihren Behandlungen verloren. Das New Yorker Gesetz schreibt jedoch vor, dass aktuelle Patienten unter Anthem bis zum 1. März 2025 eine Versorgung innerhalb des Netzwerks erhalten müssen, was zusätzliche Zeit für Verhandlungen schaffte. Mitte Februar erreichten Anthem und MSK eine neue mehrjährige Vereinbarung, die den Anthem-Mitgliedern einen ununterbrochenen Zugang zur Versorgung in MSK-Einrichtungen sichert.

Richtlinienänderungen nach Stakeholder-Feedback

Anfang 2025 schlug Anthem Blue Cross Blue Shield eine Richtlinie vor, die Anästhesieabdeckung auf Zeitlimits beschränken würde, unabhängig von der Operationsdauer. Dieser Vorschlag stieß auf erheblichen Widerstand bei medizinischen Fachleuten und Gesetzgebern, die Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit und potenziell steigender Kosten äußerten. Als Reaktion auf dieses Feedback revidierte Anthem die geplante Richtlinie und bekräftigte sein Engagement für die Abdeckung medizinisch notwendiger Anästhesieleistungen.

Im Bereich der Pharmazie beendete Anthem Blue Cross Blue Shield in Connecticut zum 1. Januar 2025 seine Netzwerkbeziehung mit Big Y-Apotheken. Diese Änderung bedeutet, dass Anthem-Mitglieder keine Netzwerkrabatte mehr in den 18 Apothekenstandorten von Big Y in Connecticut erhalten. Anthem erklärte, dass diese Entscheidung im Einklang mit seinem regulären Bewertungsprozess steht, um erschwinglichen und hochwertigen Zugang zu Apothekendienstleistungen aufrechtzuerhalten.

Strategische Gesundheitspartnerschaften

Elevance Health setzt weiterhin auf strategische Partnerschaften zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung. So gab Anthem Blue Cross and Blue Shield in New York eine neue, mehrjährige Versorgungsvereinbarung mit NYU Langone Health bekannt, die darauf abzielt, die Gesundheitsdienstleistungen für Mitglieder in der Region zu verbessern.

Die jüngsten Maßnahmen von Elevance Health spiegeln die fortlaufenden Bemühungen des Unternehmens wider, komplexe Verhandlungen und politische Entscheidungen zu bewältigen, die Zugang und Qualität der Gesundheitsversorgung beeinflussen. Die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens auf Feedback von Interessengruppen und seine strategischen Partnerschaften unterstreichen sein Engagement, die Bedürfnisse seiner Mitglieder effektiv zu erfüllen.

