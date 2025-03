Immer wieder war in der Vergangenheit über einen Umbau bei ProSiebenSat.1 (PSM) spekuliert worden. Am Donnerstagabend meldete der Konzern nun Vollzug. Die Konzernstruktur soll deutlich vereinfacht und das Vergleichsportal Verivox verkauft werden. Nachbörslich kommt das am Markt gut an, die Aktie legt rund vier Prozent zu.PSM hat sich mit General Atlantic darauf geeinigt, die Minderheitsanteile des Finanzinvestors an der NuCom Group (ohne Flaconi) und der ParshipMeet Group zu übernehmen. Der Deal ...

