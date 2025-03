Herber Schlag für Tesla: Der US-Elektroautohersteller muss in den USA zehntausende Exemplare seines Cybertrucks zurückrufen, einem noch nicht in Deutschland erhältlichen Elektro-Pickup. Grund ist ein Stahlteil an der Außenverkleidung, das sich bei mehreren Fahrzeugen gelöst hat und potenziell andere Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Diese Meldung kommt für Tesla zur Unzeit: Erst ist in den letzten Monaten die Nachfrage nach den Autos des Unternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...