Graco Inc. hat kürzlich strategische Initiativen ergriffen, um seine Marktposition zu stärken. Das Unternehmen, das sich auf Fluid- und Pulverhandhabungssysteme spezialisiert hat, setzt dabei auf Umstrukturierung und Expansion.

Zum 1. Januar 2025 führte Graco eine globale, kundenorientierte Betriebsstruktur ein, die vier Divisionen umfasst: Industrial, Expansion Markets, Contractor und Powder. Diese Umstrukturierung zielt darauf ab, Betriebsabläufe zu optimieren und Wachstumschancen zu verbessern. Peter J. O'Shea leitet die Industrial Division, Timothy R. White führt die Expansion Markets Division, während die Contractor und Powder Divisions unter ihrer bisherigen Führung fortgeführt werden.

Strategische Akquisition erweitert Portfolio

Im September 2024 unterzeichnete Graco eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Corob S.p.A., einem Hersteller von Dosier- und Mischlösungen für Farben und Beschichtungen, für 230 Millionen Euro. Die Vereinbarung sieht eine potenzielle zusätzliche Zahlung von 30 Millionen Euro vor. Der Abschluss der Akquisition wird für das vierte Geschäftsquartal von Graco erwartet und dürfte die Position des Unternehmens im Bereich der Farb- und Beschichtungsmaschinen stärken.

Die finanzielle Entwicklung zeigt sich ebenfalls solide. Graco veröffentlichte seine Quartalsergebnisse für das vierte Quartal am 27. Januar 2025. Zur Erläuterung dieser Ergebnisse beraumte das Unternehmen eine Telefonkonferenz für den 28. Januar 2025 an.

Kontinuierliche Dividendenpolitik

Am 14. Februar 2025 gab der Vorstand von Graco die Ausschüttung einer regulären vierteljährlichen Dividende in Höhe von 0,275 US-Dollar je Stammaktie bekannt. Die Auszahlung erfolgt am 7. Mai 2025 an Aktionäre, die am 14. April 2025 im Aktienregister eingetragen sind.

Was die Aktienperformance betrifft, notiert die Graco-Aktie zum 20. März 2025 bei 83,28 US-Dollar, was einem leichten Rückgang von 0,26% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Aktie bewegt sich in einer 52-Wochen-Spanne von 77,49 bis 94,77 US-Dollar, bei einem Handelsvolumen von 732.400 Stück.

Die jüngsten organisatorischen Veränderungen, die strategische Übernahme und die beständige Dividendenpolitik unterstreichen Gracos Engagement für Wachstum und Aktionärswert. Die Auswirkungen dieser Initiativen dürften sich in den kommenden Quartalen zeigen.

