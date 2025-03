Yoshiharu Global Co, ein auf authentische japanische Ramen und Sushi spezialisierter Restaurantbetreiber, hat bedeutende finanzielle Maßnahmen ergriffen, um seinen Verbleib an der Nasdaq-Börse zu sichern. Das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 24,7 Millionen Dollar gab bekannt, Finanzierungszusagen in Höhe von insgesamt 1,9 Millionen Dollar von verschiedenen Investoren erhalten zu haben. Diese strategische Kapitalbeschaffung erfolgt als direkte Reaktion auf eine Mitteilung der Nasdaq vom 18. Februar 2025, die Yoshiharu über die Nichteinhaltung der Börsenregel 5550(b)(1) informierte. Diese Regel verlangt von börsennotierten Unternehmen ein Mindest-Eigenkapital von 2,5 Millionen Dollar. Die finanziellen Bemühungen umfassen private Platzierungen, die am Montag zum Verkauf von 285.600 Aktien für 714.000 Dollar führten, sowie Wertpapierzeichnungsvereinbarungen für 480.000 Optionsscheine zu einem Kaufpreis von 1,2 Millionen Dollar. Diese neu gesicherten Kapitalzusagen positionieren das Unternehmen strategisch, um die Mindestanforderung an das Eigenkapital vor der geplanten Anhörung bei der Nasdaq am 1. April 2025 zu erfüllen. Trotz dieser Herausforderungen zeigt die Aktie eine bemerkenswerte Performance mit einer Jahresrendite von 423 Prozent und wird derzeit bei 17,15 Dollar gehandelt.

Personelle Veränderungen und Expansionsstrategie

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie hat Yoshiharu jüngst Sungjoon Chae in seinen Vorstand berufen. Chae, ein renommierter Architekt und Stadtplaner mit bedeutenden Projekten wie dem "Meander"-Apartmentkomplex in Helsinki, soll das Unternehmen bei seinen Expansionsplänen unterstützen. James Chae, Präsident, CEO und Vorstandsvorsitzender von Yoshiharu, äußerte seine Dankbarkeit gegenüber Finanzierungspartnern und Aktionären für ihre Unterstützung und betonte die anhaltende Dynamik des Unternehmens, das neue Standorte in den USA eröffnet, internationale Partnerschaften eingeht und in zusätzliche Küchensegmente expandiert. Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich Yoshiharu schnell als führendes Ramen-Restaurant in Südkalifornien etabliert und betreibt mittlerweile 15 Restaurants in Südkalifornien und Las Vegas. Diese Entwicklungen unterstreichen die ambitionierte Wachstumsstrategie des Unternehmens trotz der aktuellen Herausforderungen an der Börse.

