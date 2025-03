Ludwigsburg - Bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen in Ludwigsburg sind am Donnerstagabend zwei unbeteiligte junge Frauen ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, ereignete sich der Vorfall gegen 20 Uhr.Nach ersten Erkenntnissen sollen sich zwei Fahrzeuge ein Rennen geliefert und mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Schwieberdinger Straße in Richtung der Autobahnanschlussstelle Ludwigsburg-Süd gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem weiteren Fahrzeug, das aus einer Tankstelle auf die Straße einbog und in dem sich die zwei jungen Frauen befanden. Dieses Fahrzeug wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn geschleudert und zwischen zwei Bäumen eingeklemmt, so dass die beiden Insassinnen durch den Unfall schwer verletzt wurden und noch an der Unfallstelle verstarben.Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Fahrer des Fahrzeugs, das mit dem Fahrzeug der beiden jungen Frauen kollidiert ist, vorläufig festgenommen. Der Fahrer des Weiteren möglicherweise am Rennen beteiligten Fahrzeugs war zunächst flüchtig.