Das australische Bergbauunternehmen treibt sein Paradox-Projekt in Utah mit hochwirksamer DLE-Methode voran und erweitert sein Portfolio durch Green River-Akquisition.

Anson Resources, ein in Australien ansässiges Unternehmen für Mineralexploration und -entwicklung, treibt aktiv sein Paradox-Lithiumprojekt in Utah, USA, voran. Das Unternehmen implementiert ein Direktlithiumextraktionsverfahren (DLE), das eine beeindruckende Extraktionsrate von 91,5% erzielt hat. Dieser Prozess verbessert nicht nur die Lithiumgewinnung, sondern bietet auch erhebliche Vorteile in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Das Paradox-Projekt verfügt über beachtliche Mineralressourcen von 1,04 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) und 5,27 Millionen Tonnen Brom. Eine im September 2022 abgeschlossene Machbarkeitsstudie bestätigt die wirtschaftliche Stärke und die ESG-Qualitäten des Projekts für die Phase 1 der Lithiumentwicklung. Zudem hat Anson eine verbindliche Absichtserklärung mit Sunresin unterzeichnet, um eine kommerzielle Lithiumanlage in vollem Umfang mit deren patentierter DLE-Technologie zu entwickeln. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Extraktionsprozess zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu reduzieren.

Expansionsbemühungen und Ressourcenerweiterung

Neben dem Paradox-Projekt hat Anson seine Lithium-Präsenz durch den Erwerb des Green River Lithium-Projekts im Paradox-Becken in Utah erweitert. Dieses neue Projekt liegt etwa 50 Kilometer vom Paradox-Projekt entfernt und positioniert Anson strategisch günstig, um seine Ressourcenbasis auszubauen und seine Präsenz in der Region zu stärken. Durch die geografische Nähe beider Projekte kann das Unternehmen potenzielle Synergieeffekte bei der Erschließung und Produktion nutzen.

Die finanzielle Performance von Anson Resources zeigt sich am Aktienkurs, der zum 19. März 2025 bei 0,051 AUD lag, was einem Rückgang von 1,92% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Marktkapitalisierung beträgt etwa 70,724 Millionen AUD bei insgesamt 1.386.736.539 ausgegebenen Aktien.

Globaler Kontext und Zukunftsperspektiven

Der weltweite Wandel hin zu Elektrofahrzeugen (EVs) hat die Nachfrage nach Lithium, einem kritischen Bestandteil von EV-Batterien, erheblich gesteigert. Ansons strategischer Fokus auf die Lithiumgewinnung positioniert das Unternehmen optimal, um dieser wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Darüber hinaus bietet die Koproduktion von Brom im Paradox-Projekt eine wertvolle sekundäre Einnahmequelle, die das Portfolio des Unternehmens diversifiziert.

Anson Resources macht weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Exploration und Entwicklung von Lithiumressourcen. Durch innovative Extraktionsmethoden, strategische Partnerschaften und Expansionsprojekte ist das Unternehmen gut aufgestellt, um zur Energiewende beizutragen. Investoren und Stakeholder werden Ansons Fortschritte aufmerksam verfolgen, während das Unternehmen seine Projekte vorantreibt und auf die dynamischen Anforderungen des globalen Energiemarktes reagiert.

