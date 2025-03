PennantPark Floating Rate Capital Ltd. (PFLT) verzeichnete im ersten Quartal des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 ein Nettoanlageeinkommen von 0,20 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Analystenschätzungen von 0,18 US-Dollar pro Aktie. Das Gesamtanlageeinkommen für das Quartal belief sich auf 45 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 5% im Vergleich zum Vorquartal entspricht.

Die Business Development Company, die sich auf Investitionen in mittelständische US-Privatunternehmen durch variabel verzinsliche erstrangige besicherte Darlehen spezialisiert hat, konnte ihre solide Finanzposition weiter ausbauen. Am 26. Dezember 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es seine von der Truist Bank geführte Kreditfazilität von 636 Millionen auf 736 Millionen US-Dollar aufgestockt hat. Die Preisgestaltung dieser Fazilität blieb unverändert bei SOFR plus 225 Basispunkten. Diese erweiterte Kreditlinie verbessert die Fähigkeit von PennantPark, mittelständische Sponsoren und Kreditnehmer zu bedienen, indem umfassendere erstrangig besicherte Finanzierungslösungen angeboten werden können.

Dividendenausschüttung und Aktienkursentwicklung

Am 4. März 2025 kündigte PennantPark Floating Rate Capital seine monatliche Ausschüttung von 0,1025 US-Dollar pro Aktie für Februar 2025 an, die am 3. März 2025 an die zum 18. Februar 2025 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird. Die Ausschüttung stammte aus dem steuerpflichtigen Nettoanlageeinkommen. Als regulierte Investmentgesellschaft (RIC) können die Ausschüttungen von PFLT steuerliche Vorteile für nicht-amerikanische Anleger bieten und sie bei ordnungsgemäßer Dokumentation potenziell von der US-Quellensteuer befreien.

In der jüngsten Handelssitzung am 21. März 2025 wird die PFLT-Aktie bei 11,12 US-Dollar gehandelt, was einem leichten Rückgang von 0,045% gegenüber dem vorherigen Schlusskurs entspricht. Die Handelsspanne des Tages verzeichnete ein Hoch von 11,16 US-Dollar und ein Tief von 11,085 US-Dollar, was auf eine stabile Handelsaktivität hindeutet.

Strategischer Fokus

PennantPark Floating Rate Capital konzentriert sich weiterhin auf Investitionen in mittelständische US-Unternehmen mit bewährten Managementteams, starken Cashflows und Wachstumspotenzial. Der disziplinierte Investitionsansatz des Unternehmens zielt darauf ab, attraktive Renditen mit umsichtigem Risikomanagement zu verbinden. Diese Strategie positioniert das Unternehmen gut, um aktuelle Marktbedingungen zu meistern und Chancen innerhalb seines Zielsegments zu nutzen.

Das Portfolio von PennantPark umfasst hauptsächlich erstrangig besicherte Schuldtitel, zweitrangig besicherte Schuldtitel und nachrangige Schuldtitel. Das Unternehmen wird von PennantPark Investment Advisers, LLC verwaltet, einer führenden Kreditplattform für den Mittelstand, die ein investierbares Kapital von etwa 9,0 Milliarden US-Dollar verwaltet.

