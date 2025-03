Starker Regen führte zu Verlusten bei den Gemüseernten, da er Krankheiten und Verzögerungen bei Ernte und Pflanzung verursachte sowie zu Straßenschäden führte, berichtet FyH.es. Der Regen im März, insbesondere in den letzten Wochen, hatte in einigen Provinzen Schäden zur Folge und in der gesamten Region gibt es weit verbreitete Schäden an...

