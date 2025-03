Unterföhring (ots) -- Sky Expertin Julia Simic: "Das ist ein weiterer Meilenstein für den Frauenfußball in Deutschland. Solche 'Eventspiele' in den großen Stadien zeigen, dass auch der Frauenfußball die Massen bewegen kann."- Sky Sport überträgt am Wochenende beide Halbfinal-Duelle im DFB-Pokal der Frauen live: FC Bayern - TSG Hoffenheim am Samstag ab 13:30 Uhr, das Rekordspiel HSV - Werder Bremen am Sonntag ab 15:00 Uhr- Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 21. März 2025 - Nur noch ein Schritt trennt die Mannschaften des FC Bayern München, der TSG Hoffenheim, des SV Werder Bremen und des HSV vom Einzug ins DFB-Pokalfinale der Frauen am 1. Mai in Köln. Fest steht bereits jetzt, dass es einen anderen Pokalsieger als in den vergangenen zehn Jahren geben wird, nachdem die Seriensiegerinnen des VfL Wolfsburg im Viertelfinale an der TSG Hoffenheim scheiterten.Historisch ist das Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen am Wochenende aber nicht nur deshalb. Das Duell am Sonntag, in dem der HSV den SV Werder Bremen zum Nordderby empfängt, wird im auverkauften Volksparkstadion vor 57.000 Fans stattfinden und damit eine neue Bestmarke in der Geschichte des Frauenfußballs in Deutschland setzen.Ein unvergessliches Erlebnis nicht nur für die Akteurinnen auf dem Platz, wie Sky Expertin Julia Simic, die selbst vier Mal den DFB-Pokal gewann, findet: "Das ist ein weiterer Meilenstein für den Frauenfußball in Deutschland. Solche 'Eventspiele' in den großen Stadien bieten die angemessene Bühne und zeigen, dass auch der Frauenfußball die Massen bewegen kann. Und das wiederum sorgt für mehr Aufmerksamkeit und erhöht die Strahlkraft des Frauenfußballs allgemein. Ich bin eine große Befürworterin davon, dass wir die Frauen in Zukunft noch öfter in den großen Stadien sehen und sie damit ins Rampenlicht rücken."Die Außenseiterinnen sieht die ehemalige Nationalspielerin aufgrund der besonderen Umstände nicht chancenlos: "Werder Bremen ist der Favorit und der stärkste Gegner, den die Hamburgerinnen bislang hatten. Aber die HSV-Frauen haben einen echten Heimvorteil. Nachdem sie erst vor wenigen Wochen ihr Viertelfinale vor einer damals schon beachtlichen Kulisse im Volkspark gespielt haben, kennen sie das Stadion, die Abläufe und haben einen frischen Eindruck davon, wie die Kommunikation auf dem Platz funktioniert. Eine solche Kulisse ist für alle, die am Sonntag auf dem Platz stehen, etwas aus dem Ligaalltag völlig Ungewohntes. Wenn gerade die jungen Spielerinnen auf Hamburger Seite ihre Nerven im Griff behalten, hat der HSV eine realistische Chance auf das Finale."Sky Sport berichtet am Sonntag ab 15:00 Uhr live auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event live aus dem Volksparkstadion. An der Seite von Moderatorin Nele Ocik wird Rachel Rinast als Expertin und während des Spiels als Co-Kommentatorin im Einsatz sein. Dominik Müller kommentiert das Rekordspiel.Bereits am Samstag überträgt Sky Sport ab 13:30 Uhr das erste Halbfinale, in dem sich die Deutschen Meisterinnen des FC Bayern München und die Wölfinnen-Bezwingerinnen der TSG Hoffenheim gegenüberstehen. Moderatorin Nele Ocik führt durch die Übertragung auf Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event. Expertin und Co-Kommentatorin Verena Schweers und Kommentator Hannes Herrmann komplettieren das Team vor Ort.Das Finale am 1. Mai in Köln wird Sky Sport ebenfalls live übertragen.Der DFB-Pokal der Frauen bei Sky SportBereits seit mehreren Jahren ist Sky Sport Partner des DFB-Pokals der Frauen und überträgt seitdem mindestens ein Spiel pro Runde und ab dem Viertelfinale alle Begegnungen live. Im Rahmen dessen produzierte Sky Sport im Februar 2023 erstmals im deutschen Fernsehen eine Konferenz auch im Frauenfußball. Auch in der kommenden Saison 2025/26 wird Sky Sport den Wettbewerb von Beginn an umfassend live begleiten.Vier Spiele der Women's Super League am Wochenende liveNoch mehr Spitzenfußball der Frauen erwartet Fans am Wochenende aus England. Insgesamt vier Begegnungen der Women's Super League stehen dann auf Sky Sport Premier League auf dem Programm. Den Auftakt mach die Frauen des FC Arsenal und des FC Liverpool am Samstag ab 18:20 Uhr. Am Sonntag folgen dann die Partien zwischen West Ham United und Tottenham Hotspur ab 12:50 Uhr, Manchester City gegen den FC Chelsea ab 15:20 Uhr und ab 17:25 Uhr Aston Villa gegen Manchester United.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream (https://sky.de/stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.Pressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/5995455