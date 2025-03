Im gestrigen Handel ging es mit den Lanxess-Papiere kräftig bergab. Denn die Marktteilnehmer waren enttäuscht von der sehr vorsichtigen Prognose des Spezialchemiekonzerns, obwohl der Start in das laufende Geschäftsjahr eigentlich relativ gut verlaufen ist. Am Ende des Handelstages verbilligten sich die MDAX-Titel um fünf Prozent. So rechnet der Lanxess-Vorstand für 2025 lediglich mit einem operativen Gewinn von 600 bis 650 Millionen Euro. Dies würde im schlechtesten Fall kein Wachstum bedeuten, ...

