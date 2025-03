Silber steht am Freitag zum dritten Mal in Folge unter Verkaufsdruck - Die Akzeptanz unter dem 23,6%-Fibonacci-Niveau unterstützt die Aussichten auf zusätzliche Verluste - Das gemischte technische Setup erfordert Vorsicht für aggressive bärische Händler. - Silber (XAG/USD) zieht am Freitag zum dritten Mal in Folge einige Verkäufer an und rutscht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...