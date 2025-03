Kölner Beteiligungsgesellschaft verzeichnet 1,434 Mio. Euro Überschuss bei diversifiziertem Portfolio. Technische Indikatoren zeigen gemischte Signale am Kapitalmarkt.

Die Kölner Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG hat Mitte März 2025 ihren Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Der vom Aufsichtsrat gebilligte Jahresüberschuss beläuft sich auf 1,434 Millionen Euro, was einem Ergebnis von 0,05 Euro je Aktie entspricht. Für die am 26. Mai 2025 stattfindende Hauptversammlung haben Vorstand und Aufsichtsrat allerdings keinen Dividendenvorschlag unterbreitet.

Am Kapitalmarkt zeigt sich die Scherzer-Aktie derzeit mit leichten Schwächetendenzen. Der Kurs notierte am 17. März bei 2,18 Euro und durchbrach damit die technisch bedeutsame 200-Tage-Linie nach unten, was auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hindeutet. Dennoch liegt die Aktie weiterhin 7,17% über ihrem 52-Wochen-Tief, was für eine gewisse Grundstabilität spricht. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf rund 67,7 Millionen Euro bei 29,9 Millionen ausstehenden Aktien. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16,14 für das Geschäftsjahr 2025 weist die Aktie eine moderate Bewertung auf.

Diversifiziertes Investment-Portfolio

Die Investmentstrategie der Scherzer & Co. AG basiert auf einer ausgewogenen Mischung aus sicherheits- und chancenorientierten Anlagen. Das Portfolio umfasst Beteiligungen an wertstabilen und wachstumsstarken Unternehmen verschiedener Branchen. Zu den bedeutendsten Beteiligungen zählen:

Weleda AG mit einem Anteil von 8,10%

Rocket Internet SE mit einem Anteil von 7,89%

Allerthal-Werke AG mit einem Anteil von 7,34%

1&1 AG mit einem Anteil von 6,85%

Horus AG mit einem Anteil von 5,50%

Diese Investitionen verdeutlichen die Strategie der Beteiligungsgesellschaft, in Unternehmen mit stabilen Geschäftsmodellen und gleichzeitigem Wachstumspotenzial zu investieren. Durch diese Diversifikation strebt das Unternehmen an, Marktrisiken zu minimieren und gleichzeitig von Wachstumschancen in verschiedenen Wirtschaftssektoren zu profitieren.

Technische Indikatoren und Marktposition

Obwohl die Scherzer-Aktie kurzfristig Schwächetendenzen zeigt, wie der Durchbruch der 200-Tage-Linie nach unten belegt, weist das Unternehmen insgesamt eine positive Jahresperformance auf. Die Tatsache, dass der Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief liegt, deutet auf eine fundamentale Stabilität hin. Das moderate KGV von 16,14 für 2025 könnte zudem auf ein angemessenes Bewertungsniveau hinweisen.

Die langfristige Strategie und das diversifizierte Portfolio der Scherzer & Co. AG könnten sich trotz der aktuellen technischen Schwäche als widerstandsfähig erweisen. Der Fokus auf Unternehmen mit etablierten Geschäftsmodellen und Wachstumspotenzial spiegelt einen durchdachten Investitionsansatz wider, der auch in volatilen Marktphasen Stabilität bieten kann.

