Der US-Rivale der DHL Group, FedEx, hat am Donnerstag nach Börsenschluss seine Zahlen für das abgelaufene dritte Quartal veröffentlicht. In diesem Zuge kappte das Unternehmen die Prognose für das Gesamtjahr 2024/25. Dies kam bei den Anlegern alles andere als gut an. Die Aktie rutschte nach US-Börsenschluss deutlich ins Minus.FedEx hat weiterhin mit einer schwachen Nachfrage sowie Unsicherheiten in der US-Industriewirtschaft zu kämpfen. Dementsprechend hat das Unternehmen nun seine Prognose gesenkt. ...

