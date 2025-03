Das Unternehmen sichert sich durch FLNG Gimi-Refinanzierung, Anleihenotierung in Oslo und konstante Dividendenzahlungen eine solide Position für künftiges Wachstum.

Golar LNG hat mehrere bedeutende finanzielle Maßnahmen umgesetzt, die das Unternehmen für zukünftiges Wachstum positionieren. Die neue Refinanzierungsvereinbarung für FLNG Gimi, die Börsennotierung einer Anleihe in Oslo und die jüngste Dividendenzahlung stärken die Kapitalstruktur erheblich.

Am 20. März 2025 gab Golar LNG den Abschluss von Finanzierungsleasingvereinbarungen zur Refinanzierung der FLNG Gimi-Schulden bekannt. Die Vereinbarung mit einem Konsortium chinesischer Leasinggesellschaften umfasst ein Volumen von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von 12 Jahren und einer 17-jährigen Amortisationsperiode bei vierteljährlichen Rückzahlungen. Die prognostizierten Nettoerlöse belaufen sich auf rund 530 Millionen US-Dollar, wovon Golar LNG voraussichtlich 371 Millionen US-Dollar (70 Prozent) erhalten wird. Der Abschluss der Refinanzierung ist für das zweite Quartal 2025 geplant.

Ausbau der Finanzierungsstrukturen

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die am 13. März 2025 erteilte Genehmigung der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde (Finanstilsynet) für die Notierung einer unbesicherten Anleihe im Wert von 500 Millionen US-Dollar an der Osloer Börse. Diese Anleihe wurde ursprünglich im September 2024 emittiert und trägt zur Verbesserung der Kapitalstruktur und Erweiterung der Investorenbasis bei.

Parallel dazu kündigte Golar LNG am 27. Februar 2025 eine Bardividende von 0,25 US-Dollar pro Aktie an, die am 18. März 2025 ausgezahlt wurde. Der Stichtag für die Dividendenberechtigung war der 11. März 2025.

Aktuelle Marktentwicklung

Die Aktie von Golar LNG verzeichnete am 20. März einen Kursanstieg von 2,90 Prozent auf 38,30 US-Dollar. Im nachbörslichen Handel fiel der Kurs leicht um 0,27 Prozent auf 37,10 US-Dollar. Die Handelsspanne des Tages lag zwischen 36,75 und 39,09 US-Dollar, während die 52-Wochen-Spanne von 23,45 bis 44,36 US-Dollar reicht. Das Handelsvolumen betrug 2,7 Millionen Aktien.

Die umfassenden Finanzierungsmaßnahmen, darunter die Refinanzierung des FLNG Gimi-Projekts, die Börsennotierung der Anleihe und die kontinuierliche Dividendenpolitik, verdeutlichen Golar LNGs strategischen Fokus auf langfristige finanzielle Stabilität. Diese Schritte verschaffen dem Unternehmen zusätzliche Flexibilität für operative Investitionen und stärken gleichzeitig die Bilanzstruktur in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld.

