ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Iberdrola von 15,30 auf 15,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem weiteren Jahr mit starkem Gewinnwachstum bestätige sich seine Einschätzung, dass der Versorgerwert nicht ignoriert werden könne, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zwar sei die Aktie bereits überdurchschnittlich hoch bewertet, was aber aufgrund der zu niedrigen Konsensschätzungen gerechtfertigt sei./edh/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2025 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2025 / 23:45 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXES0144580Y14